BPOL-KL: Randalierer leistet Widerstand und greift Polizei am Hauptbahnhof Mainz an

Am 30. Januar 2026 gegen 18:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einem Mann angesprochen, der angab, dass sich auf dem Vorplatz eine männliche Person laut schreiend und mit einer Winterjacke um sich schlagend auffällig verhalte. Die Streife begab sich umgehend zum Einsatzort. Dort konnte der 37-jährige Deutsche angetroffen werden. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um denselben Mann handelte, der bereits einige Stunden zuvor in einer Bäckerei im Hauptbahnhof aufgefallen war und für den bereits ein Platzverweis für den gesamten Bahnhof ausgesprochen worden war. Der 37-Jährige versuchte anschließend, sich durch Weglaufen den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er musste daraufhin am Arm festgehalten werden. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem der Mann einen Polizeibeamten gewaltsam wegstieß. Der Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG), umgangssprachlich Taser genannt, musste mehrfach angedroht werden, bevor der Mann den Anweisungen der Polizisten nachkam und gefesselt werden konnte. In der Zwischenzeit traf die hinzugerufene Landespolizei am Einsatzort ein. Als diese beabsichtigten, erneut einen Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich auszusprechen, spuckte der 37-Jährige plötzlich einem Polizeibeamten gegen das Bein und beleidigte diese. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Der eingesetzte Bundespolizist wurde leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen den 37-jährigen Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung eingeleitet.

