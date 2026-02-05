Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, den 4. Februar 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Mainz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls geringwertiger Sachen vorlag.

Der Iraker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Mainz verbracht.

Da der Mann die offene Geldstrafe von 500 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell