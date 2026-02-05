PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen, den 4. Februar 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Mainz.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls geringwertiger Sachen vorlag.

Der Iraker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Mainz verbracht.

Da der Mann die offene Geldstrafe von 500 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 14:48

    BPOL-KL: Gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

    Bad Kreuznach (ots) - Am 3. Februar 2026 wurde gegen 8:30 Uhr in der Bahnsteigunterführung des Bahnhofes in Bad Kreuznach im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein 27-jähriger Deutscher überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag, da er den Strafantritt nicht angetreten hatte. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von acht ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:01

    BPOL-KL: Randalierer leistet Widerstand und greift Polizei am Hauptbahnhof Mainz an

    Mainz (ots) - Am 30. Januar 2026 gegen 18:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einem Mann angesprochen, der angab, dass sich auf dem Vorplatz eine männliche Person laut schreiend und mit einer Winterjacke um sich schlagend auffällig verhalte. Die Streife begab sich umgehend zum Einsatzort. Dort konnte der 37-jährige Deutsche ...

    mehr
