PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher bei Gleisüberquerung vom Zug erfasst

Germersheim (ots)

Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, kam es gegen 9 Uhr im Bahnhof Sondernheim zu einem Unfall im Gleisbereich. Ein 17-jähriger Deutscher versuchte am Bahnsteig 2 unbefugt die Gleise zu überqueren. Dabei leitete der einfahrende Zugführer umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde von dem Zug erfasst. Der 17-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, die nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Gleissperrungen, wodurch mehrere Zugverspätungen sowie Verbindungsausfälle im Bahnverkehr entstanden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:01

    BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof

    Mainz (ots) - Am Mittwochmorgen, den 4. Februar 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann am Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystems stellte sich heraus, dass gegen den 49-jährigen irakischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Diebstahls geringwertiger Sachen vorlag. Der Iraker wurde daraufhin vorläufig ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:48

    BPOL-KL: Gesuchter Mann bei Kontrolle festgenommen

    Bad Kreuznach (ots) - Am 3. Februar 2026 wurde gegen 8:30 Uhr in der Bahnsteigunterführung des Bahnhofes in Bad Kreuznach im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ein 27-jähriger Deutscher überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag, da er den Strafantritt nicht angetreten hatte. Er muss nun eine Freiheitsstrafe von acht ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:01

    BPOL-KL: Randalierer leistet Widerstand und greift Polizei am Hauptbahnhof Mainz an

    Mainz (ots) - Am 30. Januar 2026 gegen 18:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz von einem Mann angesprochen, der angab, dass sich auf dem Vorplatz eine männliche Person laut schreiend und mit einer Winterjacke um sich schlagend auffällig verhalte. Die Streife begab sich umgehend zum Einsatzort. Dort konnte der 37-jährige Deutsche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren