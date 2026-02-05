Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Jugendlicher bei Gleisüberquerung vom Zug erfasst

Germersheim (ots)

Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, kam es gegen 9 Uhr im Bahnhof Sondernheim zu einem Unfall im Gleisbereich. Ein 17-jähriger Deutscher versuchte am Bahnsteig 2 unbefugt die Gleise zu überqueren. Dabei leitete der einfahrende Zugführer umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde von dem Zug erfasst. Der 17-Jährige erlitt mehrere Verletzungen, die nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Gleissperrungen, wodurch mehrere Zugverspätungen sowie Verbindungsausfälle im Bahnverkehr entstanden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell