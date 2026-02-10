Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Falsches Ticket deckt mehrere Haftbefehle auf

Mainz (ots)

Am 9. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann, der zuvor bei einer Fahrkartenkontrolle ein falsches Ticket vorzeigte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 63-jährigen georgischen Staatsangehörigen mehrere offene Haftbefehle vorlagen. Es handelte sich um Ausschreibungen der Staatsanwaltschaften Dortmund und Stade wegen Diebstahls sowie einen Untersuchungshaftbefehl der Ausländerbehörde in Harburg. Darüber hinaus bestand gegen den Georgier eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Lüneburg, ebenfalls aufgrund eines Diebstahls.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Mainz gebracht.

Dem Festgenommen war es nicht möglich die offenen Geldstrafen von 800EUR und 300EUR zu zahlen, weshalb er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 70 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht wurde.

Ebenso wurde gegen den Georgier ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts sowie Betrugs eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell