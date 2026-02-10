PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Falsches Ticket deckt mehrere Haftbefehle auf

Mainz (ots)

Am 9. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann, der zuvor bei einer Fahrkartenkontrolle ein falsches Ticket vorzeigte.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 63-jährigen georgischen Staatsangehörigen mehrere offene Haftbefehle vorlagen. Es handelte sich um Ausschreibungen der Staatsanwaltschaften Dortmund und Stade wegen Diebstahls sowie einen Untersuchungshaftbefehl der Ausländerbehörde in Harburg. Darüber hinaus bestand gegen den Georgier eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Lüneburg, ebenfalls aufgrund eines Diebstahls.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei Mainz gebracht.

Dem Festgenommen war es nicht möglich die offenen Geldstrafen von 800EUR und 300EUR zu zahlen, weshalb er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 70 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht wurde.

Ebenso wurde gegen den Georgier ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts sowie Betrugs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:16

    BPOL-KL: Kontrolle an der Grenze: Verdacht auf Schleusung nach vier unerlaubten Einreisen

    Scheibenhardt/ Bienwald (ots) - Am Samstagabend, dem 8. Februar 2026 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit fünf Insassen für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle kam heraus, dass neben dem deutschen Staatsangehörigen, der Fahrer, der Beifahrer sowie zwei weitere ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:02

    BPOL-KL: Zwei Tatverdächtige nach Graffiti an Zug gestellt

    Germersheim (ots) - Am Samstagmorgen, den 7. Februar 2026 besprühten gegen 1:50 Uhr fünf bis sechs Personen einen abgestellten Zug in der Abstellanlage des Hauptbahnhofes Germersheim. Die Bundespolizei wurde durch die Deutsche Bahn über den Vorfall informiert. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhaltes verlegten zwei Streifen der Bundespolizei sowie eine zivile Streife der Landespolizei zur Örtlichkeit. Durch ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:12

    BPOL-KL: Jugendlicher bei Gleisüberquerung vom Zug erfasst

    Germersheim (ots) - Am Donnerstag, den 5. Februar 2026, kam es gegen 9 Uhr im Bahnhof Sondernheim zu einem Unfall im Gleisbereich. Ein 17-jähriger Deutscher versuchte am Bahnsteig 2 unbefugt die Gleise zu überqueren. Dabei leitete der einfahrende Zugführer umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde von dem Zug erfasst. Der 17-Jährige erlitt mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren