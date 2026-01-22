BPOLI BHL: Auslieferungshaftbefehl von Luxemburg

Breitenau (ots) - Im Rahmen der Grenzkontrollen wurde ein 47- jähriger Deutscher am 21.01.26 um 01:30 Uhr bei der Einreise am Grenzübergang Breitenau einer Fahndungsüberprüfung unterzogen. Resultat dieser war ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stade, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug durch Unterlassung. Er wurde im Jahr 2021 zur einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, welche zum damaligen Zeitpunkt zur Bewährung ...

