Bundespolizeiinspektion Berggießhübel
BPOLI BHL: Auslieferungshaftbefehl von Luxemburg
Breitenau (ots)
Ein 29- jähriger Rumäne wurde am 21. Januar 26 um 08:00 Uhr als Insasse eines Reisebusses am Grenzübergang Breitenau einer fahndungsmäßigen Überprüfung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Person seit Oktober 2025 mit internationalem Haftbefehl wegen vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung gesucht wird. Das Land Luxemburg hat ihn zur Auslieferungshaft ausgeschrieben. Nach Vorführung beim Amtsgericht Pirna wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung wartet.
