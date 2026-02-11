Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrzeugkontrolle deckt Straftaten auf

Scheibenhardt/ Bienwald (ots)

Am Dienstagabend, dem 10. Februar 2026 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit zwei reisenden Männern für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert.

Bei den Reisenden handelte es sich um einen 27-jährigen und 35-jährigen Mann, beide mit tunesischer Staatsangehörigkeit.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass beide Männer nicht die erforderlichen Einreisedokumente vorzeigen konnten.

Beide wurden zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kandel gebracht. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tunesier nach Frankreich zurückgewiesen, da nur dort der Aufenthalt legitimiert war.

Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise eingeleitet. Weiterhin wurde gegen den 35-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise eingeleitet.

