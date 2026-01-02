Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte beschädigen Auto in Silvesternacht - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Donnerstag offenbar die Heckscheibe eines geparkten Autos ein und warfen mehrere Feuerwerkskörper in das Innere.

Die Täter brachen gegen 01:20 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise die Rückscheibe eines in der Marienstraße geparkten Fords auf und zündeten anschließend eine Silvesterrakete und mehrere Feuerwerkskörper in das Fahrzeuginnere. Aufgrund der Zündung war der Innenraum des Fahrzeuges stark verraucht und die alarmierte Feuerwehr löschte eine sich im Auto befindende brennende Rolle Küchenpapier.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell