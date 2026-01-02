Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Verstöße eines 21-Jährigen Pkw-Fahrers

Karlsruhe (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer entzog sich am Donnerstagmittag zunächst einer Verkehrskontrolle und gefährdete im Zuge seiner rasanten Fahrt mehrere Verkehrsteilnehmer. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten den Flüchtigen schließlich und stellten gleich mehrere Verstöße fest.

Eine Streifenbesatzung beabsichtigte gegen 15:20 Uhr die Kontrolle eines dunklen Audis im Bereich der Karlsruher Innenstadt. Der Fahrer missachtete die polizeilichen Anhaltesignale, beschleunigte sein Auto und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Ettlinger Allee in Richtung Ettlinger Straße. Hierbei missachtete er unter anderem mehrere rote Ampelanlagen und gefährdete Verkehrsteilnehmer. An der Einmündung Ettlinger Straße/Nebeniusstraße stellten sich die Beamten dem Flüchtigen mit ihrem Streifenwagen schließlich in den Weg und unterzogen ihn anschließend einer Kontrolle.

Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest auf den Konsum von THC fiel positiv aus. Zusätzlich war der 21-Jährige nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen stellten sich als gefälscht heraus.

Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

