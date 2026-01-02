Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 13:45 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße ein.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über den Hinterhof Zutritt auf das Grundstück und hebelten anschließend ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre gewaltsam auf. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Zimmer und entwendeten verschiedene Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

