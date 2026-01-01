Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - 52-jährige Frau aus Bad Schönborn vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bad Schönborn (ots)

Seit Montag, 29.12.2025, wird die 52-jährige Sabine H. aus Bad Schönborn vermisst. Sie verließ an diesem Tag im Laufe des Vormittags die Wohnanschrift und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Bisherige Fahndungs- und Suchmaßnahmen führten zu keinen weiterführenden Erkenntnissen.

Die Vermisste ist 52 Jahre alt, etwa 170 - 175 cm groß, von fester Statur, trägt schwarzes schulterlanges Haar und trug vermutlich dunkle Bekleidung. Vermutlich ist sie mit einem Fahrzeug der Marke Opel Astra (Baujahr 2001), Farbe grau, unterwegs. Am Fahrzeug sind Kennzeichen mit der Ortskennung "BR" angebracht.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet. Ein Foto der Frau ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-schoenborn-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 / 666-5555 entgegen.

Frederik Zimmermann, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell