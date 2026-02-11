PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach schwerem Verkehrsunfall: Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.02.2026, 11:11 Uhr

Horb am Neckar (ots)

Der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzte 77-jährige Pedelec-Fahrer ist am Montagabend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 17:23

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Vermisstenfahndung nach 72-Jährigem

    Kieselbronn (ots) - Die Polizei sucht nach einem 72-jährigen Mann, der seit Freitag, den 06.02.2026 verschwunden ist. Der Vermisste wurde zuletzt von Familienangehörigen an besagtem Tag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr gesehen und kehrte bisher nicht in sein Zuhause in Kieselbronn zurück. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:28

    POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Jugendhaus: Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Am Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, ist bislang unbekannte Täterschaft in ein Jugendhaus in der Alten Steige eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter durch Gewalteinwirkung Zutritt ins Innere des Gebäudes. Im Haus wurden ein Schrank und eine Zimmertür aufgehebelt. Sie ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:35

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in "Altes Rathaus" - Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in Räumlichkeiten der Stadt Pforzheim eingedrungen und haben Inventar durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen sind keine relevanten Dinge entwendet worden Nach bisherigem Sachstand drang die Täterschaft zwischen Mitternacht und 20:30 Uhr gewaltsam in die in der östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren