POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach schwerem Verkehrsunfall: Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.02.2026, 11:11 Uhr

Kieselbronn (ots) - Die Polizei sucht nach einem 72-jährigen Mann, der seit Freitag, den 06.02.2026 verschwunden ist. Der Vermisste wurde zuletzt von Familienangehörigen an besagtem Tag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr gesehen und kehrte bisher nicht in sein Zuhause in Kieselbronn zurück. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum ...

mehr