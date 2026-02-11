POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach schwerem Verkehrsunfall: Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 06.02.2026, 11:11 Uhr
Horb am Neckar (ots)
Der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzte 77-jährige Pedelec-Fahrer ist am Montagabend seinen schweren Verletzungen erlegen.
