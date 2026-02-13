Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Streit am Hauptbahnhof führt zu Polizeieinsatz

Mainz (ots)

Am 13. Februar 2026, gegen 1 Uhr kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einem Polizeieinsatz.

Während eines Streifengangs bemerkten Beamte der Bundespolizei einen Streit zwischen zwei Frauen. Dabei handelte es sich zunächst um eine verbale Auseinandersetzung.

Hier soll eine 20-jährige afghanische Staatsangehörige sich aggressiv gegenüber einer 21-jährigen Frau, ebenfalls mit afghanischer Staatsangehörigkeit, verhalten haben.

Beim Einschreiten der eingesetzten Kräfte, reagierte die 20-jährige Frau aggressiv und unkooperativ. Der darauf erfolgte Platzverweis, der ihr von den Beamten erteilt wurde, kam sie zu keiner Zeit nach. Auch nach erfolgter Androhung, dass man den Platzverweis mit Zwang durchsetzen würde, folgte die Frau der Anweisung nicht.

Bei der Durchsetzung der Maßnahme, ließ sich die in Gewahrsam genommene Frau mehrmals absichtlich fallen und fing an zu schreien. Sie konnte anschließend auf das Bundespolizeirevier Mainz verbracht werden. Dort ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Gegen die 20-jährige Frau wurde eine Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell