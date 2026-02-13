PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Streit am Hauptbahnhof führt zu Polizeieinsatz

Mainz (ots)

Am 13. Februar 2026, gegen 1 Uhr kam es am Hauptbahnhof Mainz zu einem Polizeieinsatz.

Während eines Streifengangs bemerkten Beamte der Bundespolizei einen Streit zwischen zwei Frauen. Dabei handelte es sich zunächst um eine verbale Auseinandersetzung.

Hier soll eine 20-jährige afghanische Staatsangehörige sich aggressiv gegenüber einer 21-jährigen Frau, ebenfalls mit afghanischer Staatsangehörigkeit, verhalten haben.

Beim Einschreiten der eingesetzten Kräfte, reagierte die 20-jährige Frau aggressiv und unkooperativ. Der darauf erfolgte Platzverweis, der ihr von den Beamten erteilt wurde, kam sie zu keiner Zeit nach. Auch nach erfolgter Androhung, dass man den Platzverweis mit Zwang durchsetzen würde, folgte die Frau der Anweisung nicht.

Bei der Durchsetzung der Maßnahme, ließ sich die in Gewahrsam genommene Frau mehrmals absichtlich fallen und fing an zu schreien. Sie konnte anschließend auf das Bundespolizeirevier Mainz verbracht werden. Dort ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Gegen die 20-jährige Frau wurde eine Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1005
E-Mail: bpoli.kaisrslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 12:25

    BPOL-KL: Fahrzeugkontrolle deckt Straftaten auf

    Scheibenhardt/ Bienwald (ots) - Am Dienstagabend, dem 10. Februar 2026 wurde am Grenzübergang Scheibenhardt/ B9 ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit zwei reisenden Männern für eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle angehalten und kontrolliert. Bei den Reisenden handelte es sich um einen 27-jährigen und 35-jährigen Mann, beide mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:03

    BPOL-KL: Fahren ohne Fahrschein führt zu Widerstandshandlungen und Angriff auf Polizeibeamten

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am 10. Februar 2026 gegen 20:50 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zunächst ein Mann ohne gültigen Fahrschein in einem Zug Richtung Neustadt an der Weinstraße gemeldet. Kurz darauf erging eine weitere Mitteilung ein, wonach es mit demselben Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Mitarbeitern der DB Sicherheit ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:37

    BPOL-KL: Falsches Ticket deckt mehrere Haftbefehle auf

    Mainz (ots) - Am 9. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann, der zuvor bei einer Fahrkartenkontrolle ein falsches Ticket vorzeigte. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 63-jährigen georgischen Staatsangehörigen mehrere offene Haftbefehle vorlagen. Es handelte sich um Ausschreibungen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren