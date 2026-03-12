Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Nötigung - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden VW beschädigt

An einem VW, welcher auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Blezingerstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr der linke Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren wurde in der Wolfgangstraße, auf Höhe eines dortigen Hotels, ein Fiat 500 beschädigt. Das Fahrzeug war dort am Mittwoch zwischen 9:15 Uhr und 10 Uhr abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Nötigung

Am Mittwoch um 13:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem LKW die L1060 von Röhlingen in Richtung Nördlingen. Kurz vor Ortsende schloss er auf einen vorausfahrenden weißen Sprinter auf, dessen Fahrer unvermittelt auf etwa 15 km/h abbremste, so dass der LKW-Fahrer eine starke Bremsung einleiten musste. Im weiteren Verlauf bremste der Sprinter -Fahrer sein Fahrzeug immer wieder ohne erkennbaren Grund stark ab, so dass sich der LKW-Fahrer entschloss den Sprinter zu überholen. Kurz darauf überholte der Sprinter wiederum den LKW, setzte sich davor und bremste wiederum stark ab. Aufgrund dessen setzte der 56-Jährieg wieder zum Überholen des Sprinters an. Nachdem er sich etwa auf gleicher Höhe befand, beschleunigte der Sprinter-Fahrer sein Fahrzeug, so dass ein Überholen nur schwer möglich war. Dem LKW-Fahrer gelang es noch unmittelbar vor einem entgegenkommenden PKW wieder auf die rechte Spur einzuscheren. Letztendlich bog der weiße Sprinter in Richtung Elberschwenden ab. Hinweise auf den Fahrer des weißen Sprinters bzw. Verkehrsteilnehmer die ebenfalls genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Mutlangen: Pedelec entwendet

Aus einer unverschlossenen Garage in der Gartenstraße wurde zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr und Mittwochmittag, 15:30 Uhr, ein schwarzrotes Pedelec der Marke Haibike, Typ Jam260 mit Bosch-Motor entwendet. Am Fahrrad waren rote Satteltaschen angebracht. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell