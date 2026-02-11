PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gleissperrung aufgrund eines bislang ungeklärten Gegenstandes - Abschlussmeldung

Mannheim (ots)

Bei dem im Gleisbereich aufgefundenen Gegenstand handelte es sich um eine Spielhandgranate, die beispielsweise bei Airsoft Events Verwendung finden. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Gegenstand und stuften diesen als ungefährlich ein. Im weiteren Verlauf konnte der Gegenstand aus dem Gleisbereich entfernt und fachgerecht entsorgt werden.

Die Gleissperrung wurde gegen 13:40 Uhr aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

