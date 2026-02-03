Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Tablet-Diebstahl im Zug nach Mannheim

Mannheim (ots)

Montagabend (2. Februar) ist es im ICE auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim zum Diebstahl eines Tablets gekommen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen gibt es nicht.

Der Diebstahl ereignete sich gegen 21:00 Uhr im ICE 100. Auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim suchte der 64-jährige deutsche Staatsangehörige die Bordtoilette auf. Für diese Zeit ließ er seinen Rucksack am Platz zurück, in dem sich das Tablet befand. Unbemerkt nutzte eine unbekannte Täterschaft die Gelegenheit, öffnete und durchsuchte den Rucksack, um anschließend das Tablet zu entwenden.

Der 64-jährige Geschädigte erstattete in Mannheim bei der Bundespolizei Anzeige wegen Diebstahls.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor Diebstählen in Zügen. Hierbei nutzen Täterschaften gezielt Momente der Unachtsamkeit. Unbeaufsichtigtes Gepäck stellt oft eine schnelle Tatgelegenheit dar, die am Ende Kosten und Ärger bei Betroffenen verursachen. Daher wird dringend geraten, Gepäck und vor allem Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. Weder für einen kurzen Besuch des Bordbistros noch den Gang zur Toilette. Rucksäcke können gut mitgenommen oder andere Reisende um Hilfe gebeten werden. Weitere Informationen und hilfreiche Tipps gibt es unter www.bundespolizei.de und www.stop-pickpockets.eu

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell