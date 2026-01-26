Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mit Messer bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Zaisenhausen/Eppingen (ots)

Zu einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Freitagabend (23.01.2026) in einer S-Bahn der Linie S4 zwischen Zaisenhausen und Eppingen-West gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 19 Jahre alter Reisender gegen 18:40 Uhr mit der Bahn, als er einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen wohl auf die zu laute Musik ansprach. Im weiteren Verlauf soll es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden gekommen sein, in dessen Folge der 32-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand sein Gegenüber mit einem Messer bedrohte. Beim Halt der Bahn in Eppingen West stieg der geschädigte 19-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit aus und alarmierte die Polizei. Landespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter am Bahnhof in Eppingen an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Bislang unbekannte Zeugen sollen den Vorfall mit einem Mobiltelefon gefilmt bzw. fotografiert haben. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell