Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bahnanlagen sind kein Spielplatz

Philippsburg (ots)

Freitagmittag (12. Januar) hat die Bundespolizei Hinweise zu mehreren Kindern erhalten, die am Bahnhof Philippsburg Steine auf Züge und Gleise geworfen haben sollen.

Wie ein 29-jähriger, deutscher Staatsangehöriger mitteilte, befanden sich die Kinder gegen 13 Uhr am Bahnhof in Philippsburg und hantierten dort mit den Steinen. Teilweise lagen diese auf den Gleisen und wurden von einem Zug überrollt. Ob hierbei ein Schaden entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Die vier Kinder im Alter von 12, 12, 12 und 13 Jahren konnten noch am Bahnhof festgestellt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort, wurden sie ihren Erziehungs- und Sorgeberechtigten übergeben.

Die Bundespolizei weißt darauf hin, dass es lebensgefährlich sein kann, Steine auf Züge zu werfen oder auf Gleise zu legen. Insbesondere beim Überrollen der Steine, können Splitter umherfliegen und schwere Verletzungen verursachen. Gerade Kinder sollten auf die Gefahren im Bahnbereich hingewiesen werden. Hierfür steht auch der Bereich Prävention der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zur Verfügung. Weitere Informationen zum Thema Sicherheit auf Bahnanlagen gibt es unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

