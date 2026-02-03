PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 33-Jähriger in vermeintlich hilfloser Lage greift Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag (3. Februar) hat ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger am Karlsruher Hauptbahnhof einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst und die Beamten angegriffen. Der Tatverdächtige verletzte sich dabei am Kopf.

Gegen 01:00 Uhr nachts nahmen Beamte ein lautes Geräusch in der Nähe der Diensträume am Karlsruher Hauptbahnhof wahr. Kurz darauf wurden sie auf den 33-Jährigen aufmerksam, der sich in unmittelbarer Nähe befand und aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt zu sein schien. Auf eine Ansprache der Beamten reagierte der Mann umgehend aggressiv und drohend. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er darüber hinaus nicht nach und griff die Beamten an. Bei seinem Angriff verletzte er sich am Kopf. Nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang gelang es, den Mann zu fesseln und zur Dienststelle zu bringen. Die Beamten informierten einen Polizeiarzt, um die Verletzung am Kopf des 33-Jährigen zu untersuchen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2 Promille.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

