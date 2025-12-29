Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Haus nach Brand unbewohnbar - Hoher Schaden

Salzhemmendorf/ Wallensen (ots)

Am Samstag (27.12.2025) brannte in der Hakenroder Straße in Salzhemmendorf, OT Wallensen ein Einfamilienhaus. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 07:55 Uhr im Bereich des Daches aus, wobei die Flammen auf das Obergeschoss übergriffen. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen und blieben unverletzt.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 300.000EUR geschätzt. Im Einsatz waren neben Kräften der Polizei auch über 150 Mitglieder der umliegenden Ortsfeuerwehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell