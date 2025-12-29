Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht - Tresor entwendet

Stadtoldendorf (ots)

Im Zeitraum von Samstag (27.12.2025), gegen 12:00 Uhr, und Sonntag (28.12.2025), gegen 12:30 Uhr, kam es in der Deenser Straße in Stadtoldendorf auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens zu einem Einbruch in eine Lagerhalle.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Sie entwendeten einen Tresor samt darin befindlicher Wertgegenstände und Dokumente. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern sowie verwendeten Fahrzeugen geben können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531/958-0 zu melden.

