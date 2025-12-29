PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Zeugenaufruf: Mehrere E-Scooter gestohlen

Holzminden (ots)

Am Samstag (27.12.2025) wurden in Holzminden zwei E-Scooter entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden in der Obere Straße zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr zwei E-Scooter gestohlen, die in einem Fahrradständer vor einem Museum abgestellt waren. Der oder die unbekannten Täter entfernten sich unerkannt.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

