Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der K 72 - Zeugen gesucht

Bad Münder (ots)

Am Sonntag (21.12.2025), gegen 18:15 Uhr, kam es auf der K 72 in Bad Münder zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen warfen bislang unbekannte Täter mehrere Kieselsteine (ca. 3-5 cm Durchmesser) von einer Fußgängerbrücke oberhalb der K 72 auf den Pkw Mercedes eines 59-jährigen Mannes aus Bad Münder, welcher in Richtung Bahnhofstraße fuhr.

Sowohl der Fahrzeugführer, als auch seine 56-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Windschutzscheibe des Pkw wurde beschädigt. Die Steine drangen nicht in den Innenraum des Pkw ein.

Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell