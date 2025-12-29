Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Schützenheim - Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (21.12.2025), gegen 12:00 Uhr, und Mittwoch (24.12.2025), gegen 10:00 Uhr, kam es in der Straße "Stadtpark" in Holzminden zu einem Einbruch in das Vereinsheim eines Schützenvereins.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Sie beschädigten mehrere Tresore und entwendeten Wertgegenstände.

Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell