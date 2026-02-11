Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
BPOLI-KA: Gleissperrung aufgrund eines bislang ungeklärten Gegenstandes
Mannheim (ots)
Heute Vormittag (11. Februar 2026) haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Bereich Mannheim-Neckarau einen bislang ungeklärten Gegenstand gefunden. Dieser wird gegenwärtig durch Spezialkräfte der Bundespolizei untersucht und eingestuft. Die Gleise zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau sind seit 10:40 Uhr gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell