Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gleissperrung aufgrund eines bislang ungeklärten Gegenstandes

Mannheim (ots)

Heute Vormittag (11. Februar 2026) haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Bereich Mannheim-Neckarau einen bislang ungeklärten Gegenstand gefunden. Dieser wird gegenwärtig durch Spezialkräfte der Bundespolizei untersucht und eingestuft. Die Gleise zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau sind seit 10:40 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

