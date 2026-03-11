Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung - Verkehrsunfälle - Einbruch

Aalen (ots)

Schwaikheim / Winnenden: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung

Seit dem 30.05.2025 wurde eine aus Schwaikheim vermisste Frau per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Am Sonntag, den 08.03.2026 wurden die sterblichen Überreste der Vermissten in einem Waldgebiet zwischen Winnenden und Korb aufgefunden. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen vor. Die Medien werden gebeten, evtl. noch veröffentlichte Bilder der Frau zu löschen.

Anbei die beiden ursprünglichen Meldungen:

Schwaikheim: Nachtrag zur Vermisstensuche vom 31.05.25

Die Öffentlichkeitsfahndung zur Suche nach der 65-jährigen Dame aus Schwaikheim ist unter http://t1p.de/zij0l abrufbar. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07195/6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Schwaikheim: Hubschrauber zur Vermisstensuche

Seit dem 30.05.2025 gegen 11:00 Uhr wird eine 65-jährige Frau vermisst. Die Dame hat blonde Haare, ist ca. 170 cm groß, schlank. Bei der Suche waren auch Rettungshunde und ein Polizeihubschrauber (zw. 00:25 bis 01:16 Uhr) im Einsatz. Bislang konnte die Dame nicht gefunden werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Winnenden: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 52 Jahre alter Seat-Fahrer übersah am Mittwoch kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung Ringstraße / Stöckachstraße einen 50-jährigen Fahrradfahrer, weshalb es zur Kollision zwischen Fahrrad und Pkw kam. Der Radfahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Winterbach: Einbruch in Jugendhaus

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zum Jugendhaus Winterbach in der Remsstraße und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Der verursachte Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Autofahrerin von der Straße abgekommen - schwer verletzt

Eine 47 Jahre alte Peugeot-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 7:10 Uhr die L1155 von Alfdorf in Richtung Adelstetten. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, kollidierte zunächst mit mehreren Verkehrszeichen und überschlug sich anschließend auf einem Feld neben der Straße, wo der Pkw letztlich zum Stehen kam. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Backnang: Vorfahrt missachtet - Unfall

An der Einmündung Kopernikusstraße und Rietenauer Weg übersah ein 18-jähriger VW-Fahrer den von rechts kommenden Smart eines 39-jährigen Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Der Smart-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem musste sein Fahrzeug abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen