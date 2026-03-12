PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

Landstuhl, Bahnstr. Parkplatz Bahnhof (ots)

Der Geschädigte parkt mit seinem Fahrzeug, einem VW Tiguan auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof in Landstuhl, in der Zeit von 05 bis 13 Uhr, am 11. März. Als er mittags zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er einen Streifschaden auf der vorderen linken Fahrzeugseite. Vom Unfallverursacher ist bisher nichts bekannt.

Da der Park & Ride Parkplatz sowie die Bahnstraße in Landstuhl stark frequentiert sind, könnte die Tat beobachtet worden sein.

Zeugen werden gebeten sich bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl, unter der Telefonnummer 0631 369 14399 zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

