Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Ralau Ramstein! -75. Westricher Fasnachtsumzug

Ramstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am heutigen Mittag fand in Ramstein im Kreis Kaiserslautern der 75. Westricher Fasnachtsumzug statt. Mit circa 10.000-12.000 Teilnehmern und 100 Zugnummern war die Veranstaltung wie jedes Jahr gut besucht. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, der Feuerwehr, der Bundespolizei , der US-Militärpolizei sowie dem Rettungsdienst des DRK konnte ein sicherer und reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Nach Auflösung des Umzuges begaben sich die Närrinnen und Narren zum Weiterfeiern in die Innenstadt.

