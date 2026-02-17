POL-PILAN: Ralau Ramstein! -75. Westricher Fasnachtsumzug
Ramstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Am heutigen Mittag fand in Ramstein im Kreis Kaiserslautern der 75. Westricher Fasnachtsumzug statt. Mit circa 10.000-12.000 Teilnehmern und 100 Zugnummern war die Veranstaltung wie jedes Jahr gut besucht. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, der Feuerwehr, der Bundespolizei , der US-Militärpolizei sowie dem Rettungsdienst des DRK konnte ein sicherer und reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Nach Auflösung des Umzuges begaben sich die Närrinnen und Narren zum Weiterfeiern in die Innenstadt.
