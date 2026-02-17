PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Ralau Ramstein! -75. Westricher Fasnachtsumzug

Ramstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am heutigen Mittag fand in Ramstein im Kreis Kaiserslautern der 75. Westricher Fasnachtsumzug statt. Mit circa 10.000-12.000 Teilnehmern und 100 Zugnummern war die Veranstaltung wie jedes Jahr gut besucht. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, der Feuerwehr, der Bundespolizei , der US-Militärpolizei sowie dem Rettungsdienst des DRK konnte ein sicherer und reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Nach Auflösung des Umzuges begaben sich die Närrinnen und Narren zum Weiterfeiern in die Innenstadt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 10:18

    POL-PILAN: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

    Steinwenden (ots) - Bei einer Routinekontrolle eines 38-jährigen Autofahrers aus dem Kreis Kaiserslautern in der Nacht von Freitag auf Samstag kann Cannabisgeruch festgestellt werden. Während der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer im Laufe des Abends Cannabisprodukte konsumiert hat. Deshalb wird dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren wegen des ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 09:35

    POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht mit Linienbus

    Martinshöhe (ots) - In der Zweibrücker Straße kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug fährt in eine Engstelle, obwohl sich in dieser bereits ein Linienbus befindet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht der Fahrer des Linienbusses aus und touchiert eine Hauswand. Es entsteht Fremdschaden in niedrigem vierstelligen Bereich. Der PKW entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren