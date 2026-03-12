Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand, Diebstahl, Unfall und Unfallflucht, Beleidigung

Aalen (ots)

Backnang: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Ein 33-jähriger Fahrer eines Motorrollers sollte am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr in der Plattenwaldallee kontrolliert werden, da an dem Roller keine Kennzeichen angebracht waren. Der 33-Jährige versuchte der Polizeistreife wegzufahren, indem er mit seinem Roller in eine Grünanlage einbog. Nach kurzer Zeit konnte der Rollerfahrer in der Wilhelm-Erlenbusch-Straße erneut angetroffen werden. Da der 33-Jährige erneut wegzufahren drohte, musste er mit körperlicher Gewalt von seinem Roller gezogen werden. Dagegen leistete der Rollerfahrer körperlichen Widerstand und versuchte durch Herauswinden zu entkommen, was ihm nicht gelang. Der 33-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von THC unterwegs. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Backnang: Diebstahl von Europaletten

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwa 25 Europaletten von einem Gelände eines Geschäfts für Tierbedarf in der Sulzbacher Straße entwendet. Die Paletten haben einen Gesamtwert von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Winnenden: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 15:40 Uhr die Waiblinger Straße und übersah beim Fahrstreifenwechsel den BMW einer 45-jährigen Autofahrerin. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Fellbach: Betrunkene Frau beleidigt Polizisten

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr wurde eine stark betrunkene Frau, die sich in der U1 an der Haltestelle Kirchplatz befand, in Gewahrsam genommen. Bei der Untersuchung der 55-Jährigen im Krankenhaus beleidigte diese die eingesetzten Polizisten mehrfach. Sie wurde anschließend zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 18:00 Uhr und 19:55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Oeffinger Straße einen geparkten Mini und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mini wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

