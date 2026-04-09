Polizei Münster

POL-MS: Auf gestohlenem Roller vor der Polizei geflüchtet - Polizei stoppt 16- und 17-Jährigen - Zeugen zu zweitem flüchtigen Roller gesucht

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (09.04., 02:13 Uhr) in der Ludgeristraße ein Duo auf einem mutmaßlich gestohlenen Motorroller gestoppt.

Die Beamten entdeckten die beiden Männer gemeinsam auf einem Roller auf der Promenade, Ecke Windthorststraße. Auf einem zweiten Roller befand sich eine weitere Person. Beide Fahrer der Motorroller bremsten abrupt und wendeten beim Erblicken der Polizisten ihre Fahrzeuge. Sie missachteten die Anhaltezeichen der Polizisten, flüchteten durch den Innenstadtbereich und teilten sich auf. Den Roller mit dem 16- und 17-jährigen Duo konnten die Einsatzkräfte in der Ludgeristraße schließlich stellen.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es sich um einen mutmaßlich entwendeten und kurzgeschlossenen Roller handelt. Diesen stellten die Einsatzkräfte sicher. Der 17-jährige Fahrer ist außerdem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizisten brachten die beiden Minderjährigen zu einer Polizeiwache. Von dort holten ihre Eltern sie ab.

Den 17-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und den 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwarten umfangreiche Strafverfahren.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen oder der Person auf dem noch flüchtigen Roller machen können, und bittet diese, sich unter der (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell