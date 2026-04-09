Polizei Münster

POL-MS: Zu zweit mit Smartphone auf E-Scooter unterwegs - Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen (09.04., 01:20 Uhr) einen 18-jährigen Mann gestoppt, der alkoholisiert mit einem Beifahrer und einem Smartphone auf einem E-Scooter entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs war. Der Streifenwagenbesatzung fiel das Duo auf, weil es mit einem E-Scooter den Gehweg der Schorlemerstraße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung befuhr. Dabei hielt der Beifahrer ein Smartphone in das Blickfeld des 18-jährigen Fahrers. Bei einer Verkehrskontrolle stellen die Polizisten fest, dass der Fahrer vor der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Den Fahrer aus Geseke erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal: Don't drink and drive. Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter außerdem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg.

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