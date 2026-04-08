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Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der Admiral-Scheer-Straße - Polizei sucht nach unbekanntem Fahrzeugführer

Münster (ots)

Am Dienstagabend (07.04., 19:10 Uhr) ist es auf der Admiral-Scheer-Straße in Höhe der Skagerrakstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein 31-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und einem unbekannten Fahrzeugführer.

Nach ersten Erkenntnissen war der 31-jährige Fahrradfahrer auf der Admiral-Scheer-Straße in Richtung Skagerrakstraße unterwegs, als ihm durch einen unbekannten Fahrzeugführer die Vorfahrt genommen wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der 31-Jährige eine Vollbremsung durch und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrzeugführer und weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0251-275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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