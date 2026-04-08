Polizei Münster

POL-MS: Vortrag zum Thema "Das Internet vergisst nichts!" - Jetzt anmelden!

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt Interessierte am Dienstag, den 14.04., um 18:30 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Das Internet vergisst nichts!" in die Geschäftsstelle der Volkshochschule Münster ein.

Jugendliche sind oft echte Profis im Umgang mit dem Handy - doch für Eltern ist es eine Herausforderung, Schritt zu halten. Gleichzeitig gehören soziale Medien längst fest zum Alltag - mit allen Chancen, aber auch vielen Risiken.

Was darf man und was nicht? Und wo wird es gefährlich? Mika Mundo vom Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz informiert in seinem Vortrag über Risiken, gibt praxisnahe Tipps und zeigt, wie man sich und seine Kinder schützen kann.

Eine Anmeldung für den kostenfreien Vortrag ist unter https://kurse.vhs-muenster.de/p/digitale-medien/medienkompetenz-und-sicherheit/das-internet-vergisst-nichts/wie-eltern-ihre-jugendlichen-kinder-im-netz-schuetzen-koennen-558-C-10532577 möglich.

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