Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Wiedaustraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Dienstagabend (07.04., 23:20 Uhr) ist es auf der Wiedaustraße in Amelsbüren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad gekommen, bei dem eine 57-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und möglichen Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 57-jährige Radfahrerin den Geh-/ und Radweg an der Wiedaustraße in Richtung Amelsbüren, als ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegenkam. Der unbekannte kollidierte frontal mit der Radfahrerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Der E-Scooter-Fahrer hielt an, erkundigte sich, wie es der Radfahrerin geht und half ihr auf. Anschließend fuhr er jedoch in Richtung Albachten weiter, ohne seine Personalien anzugeben.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und kurze, braune Haare haben. Er soll deutsch mit einem polnischen Akzent sprechen. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und fuhr einen schwarzen E-Scooter.

Die Polizei bittet den unbekannten E-Scooter-Fahrer und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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