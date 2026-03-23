Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Mackenstein: Pizza-Automat durch Explosion schwer beschädigt

Viersen-Mackenstein (ots)

Mutmaßlich am Freitagmorgen (20. März) haben ein oder mehrere Unbekannte einen Pizza-Automaten am Industriering in Mackenstein durch eine Explosion schwer beschädigt.

Zeugen hatten den Automaten um kurz nach 5 Uhr am Morgen beschädigt vorgefunden.

Das KK2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Automaten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (183)

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