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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ist eine Motorradfahrerin bei einem Unfall auf der Brabanter Straße in Dülken schwer verletzt worden.

Ein 35-jähriger Nettetaler war mit seinem Auto unterwegs auf der Brabanter Straße in Richtung Süchteln. Er wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen.

Nach seinen Angaben habe er entgegenkommende Motorradfahrerin, eine 27-jährige Nettetalerin, nicht wahrgenommen. Deshalb bog er ab und nahm der Frau so die Vorfahrt.

Die Frau musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brabanter Straße war auf Höhe der Tankstelle während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. /hei (182)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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