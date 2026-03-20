POL-VIE: Einbruch in ein Vereinsheim
Tönisvorst-St.Tönis (ots)
Zwischen Mittwoch 21:00 Uhr und Donnerstag 08:15 Uhr verschaffte sich mindestens ein unbekannter Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim des FC St.Tönis an der Gelderner Straße in Tönisvorst. Es wurden an mehreren Türen Hebelmarken festgestellt. Es wurden diverse Trikots und Laptops entwendet. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /hl (180)
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