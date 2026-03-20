POL-VIE: Einbruch in ein Vereinsheim

Tönisvorst-Vorst (ots) - Am Donnerstagmorgen ist es gegen 8 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich St. Töniser Straße/Hauptstraße in Vorst gekommen, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Vier von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser transportiert. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 40-jähriger Tönisvorster auf der St. Töniser Straße aus Richtung St. Tönis kommend unterwegs. Eine ...

mehr