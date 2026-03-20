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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drei Diebstähle an Kraftfahrzeugen

Willich (ots)

Zwischen Mittwoch 20:41 Uhr und Donnerstag 03:30 Uhr verschaffte sich mindestens ein Tatverdächtiger Zutritt zu zwei verschiedenen Firmengeländen am Siemensring in Willich. Man verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu zwei auf dem Gelände befindlichen Transportern und entwendete die Lenkräder, ein Navi und ein Tachometer. Des Weiteren wurden die Reifen und hochwertigen Felgen eines hochmotorisierten Fahrzeugs entwendet. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 / 377-0 hl (179)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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