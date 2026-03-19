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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Unfall mit fünf Leichtverletzten

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 8 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich St. Töniser Straße/Hauptstraße in Vorst gekommen, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Vier von ihnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser transportiert.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 40-jähriger Tönisvorster auf der St. Töniser Straße aus Richtung St. Tönis kommend unterwegs.

Eine 49-jährige Kempenerin wollte demnach von dem schmaleren Teil der St. Töniser Straße auf den breiteren in Richtung St. Tönis abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Wagen der Kempenerin rückwärts auf das Auto einer 42-jährigen Tönisvorsterin geschoben. Neben den beiden Fahrerinnen und dem Fahrer der drei beteiligten Fahrzeuge wurden im Auto des 40-Jährigen noch eine 28-jährige Tönisvorsterin und ein fünfjähriges Kind, ebenfalls aus Tönisvorst, verletzt.

Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. /hei (177)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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