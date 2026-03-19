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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Einbruch in Grundschule

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude der Katholischen Grundschule an der Schulstraße in St. Tönis. Es wurden Bargeld und mehrere Schlüssel entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 der Polizei Viersen unter der Rufnummer: 02162/377-0/hl (176).

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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