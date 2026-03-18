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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in eine Grundschule

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Dienstaqnachmittag und Mittwochmorgen um 7 Uhr sind Unbekannte in eine Grundschule an der Dammstraße in Dülken eingebrochen. Sie beschädigten mehrere Fenster und Türen, entwendeten Bargeld und einen kleinen Beamer. Bereits zwischen Montagnachmittag um 15.30 Uhr und Dienstagmorgen um 6.30 Uhr hatten Unbekannte versucht, in das Gebäude einer Kindertageseinrichtung an der Eintrachtstraße in Dülken einzudringen. Hier war es bei einem Versuch geblieben. Ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt oder nicht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das KK2 bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in beiden Zeiträumen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (175)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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