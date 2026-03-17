Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in eine Privatwohnung- Polizei sucht nach Hinweisen!

Viersen (ots)

Am Montag, den 13. März zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Privatwohnung in der Straße Robend in Viersen. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurden neben Bargeld auch mehre Uhren entwendet. Die Polizei sucht nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hl (172)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell