Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am Montagabend ereignete sich der Unfall gegen 19:10 Uhr an der Einmündung Grasheider Straße und Ziegelheider Straße in Grefrath. Eine 51-jährige Kempenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Ziegelheider Straße aus Richtung Kempen. An der Einmündung Grasheider Straße bog sie nach links in Richtung Mülhausen ab und missachtete nach derzeitigem Stand die Vorfahrt eines 44-jährigen Mannes auf Kerken, der mit seinem Motorrad auf der Grasheider Straße aus Richtung Mülhausen in Richtung Liekweg fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. /wg (169)

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