POL-VIE: Versuchter Einbruch in Lagerraum einer
Viersen (ots)
Entsorgungsgesellschaft - Die Polizei sucht nach Tatverdächtigen Zwischen Sonntag, 15.03.26, 23:20 Uhr, und Montag, 16.03.26, 00:00 Uhr, versuchte mindestens eine unbekannte Person, sich Zutritt zu einem Lagerraum einer Entsorgungsfirma an der Greefsallee in Viersen zu verschaffen. Eine rückliegende Tür wurde augenscheinlich gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht nach möglichen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können. Bitte melden Sie Sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hl (167)
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