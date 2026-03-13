Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260313 Niederkrüchten: Seniorin nach Alleinunfall verstorben

Kreis Viersen (ots)

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der K 9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt. Eine 87-jährige Frau aus Geilenkirchen war mit ihrem Pkw in Richtung Elmpt unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nachdem Feuerwehrkräfte die Frau aus dem Wagen befreit hatten, wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb. Notfallseelsorger betreuten vor Ort Zeugen und Ersthelfer. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Die K9 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /wg (165)

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