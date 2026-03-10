PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall beim Abbiegen - Autofahrerin wird schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 08:30 Uhr an der Einmündung Hindenburgstraße/Lobbericher Straße in Viersen-Süchteln. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Viersen kam aus Richtung Dülken und wollte nach links in die Lobbericher Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 70-jährigen Kempeners, der aus Richtung Süchteln kam und weiter in Richtung Dülken fahren wollte. Bei dem Unfall wurde die Viersenerin schwer verletzt. Sie wurde zur stationär in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb bis etwa 10:50 Uhr gesperrt. /wg (162)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

