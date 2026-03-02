PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Trickdieb erbeutet Bargeld +++ Beschädigte Roller aufgefunden +++ Schmierereien im Alten Kurpark

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Liederbach-Oberliederbach, Wachenheimer Straße, Montag, 23.02.2026 bis Freitag, 27.02.2026, 17:15 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher ein Wohnhaus in Liederbach-Oberliederbach heimgesucht. Die Täter näherten sich zwischen Montag, 23.02.2026, und Freitagnachmittag, 27.02.2026, dem Anwesen in der Wachenheimer Straße und drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere ein. Hier durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen, bevor sie die Flucht jedoch ohne Beute ergriffen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Trickdieb erbeutet Bargeld,

Hochheim, Bahnhofstraße, Freitag, 27.02.2026, 10:45 Uhr

(ro)Ein Mann ist am Freitag in Hochheim einem Trickdieb aufgesessen. Der Täter sprach einen Mann am Bahnhof an und bat ihm beim Kauf eines Tickets zu helfen. Hierfür zahlte der Mann das Ticket für den Unbekannten mit seiner EC-Karte, im Anschluss erhielt er dafür den Betrag in bar zurück. Erst im Nachgang fiel dem Mann auf, dass knapp 3.000 Euro von seinem Konto abgehoben worden waren und er nicht mehr im Besitz seiner Bankkarte war. Der Trickdieb wird als etwa 40 bis 60 Jahre, ca. 1,60 Meter groß und mit dunklem Haar sowie "osteuropäischem" Phänotyp beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweis unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Beschädigte Roller aufgefunden,

Hattersheim-Okriftel, Konrad-Adenauer-Straße, Samstag, 28.02.2026, 09:30 Uhr

(ro)Am Samstag hat die Polizei in Hattersheim-Okriftel drei beschädigte Roller aufgefunden, die zuvor entwendet worden waren. Ein Spaziergänger meldete der Polizei gegen 09:30 Uhr drei beschädigte Roller, die auf einem Feldweg nahe der Konrad-Adenauer-Straße abgelegt worden waren. Erste Ermittlungen ergaben, dass alle Roller zuvor entwendet worden waren. Die Kleinkrafträder wurden sichergestellt, die Besitzer darüber in Kenntnis gesetzt. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Schmierereien im Alten Kurpark,

Bad Soden, Kronberger Straße, Festgestellt: Freitag, 27.02.2026, 14:20 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Unbekannte am Freitag Bäume und Gebäudeteile mit Schmierereien verunstaltet. Mehrere Personen mit Farbdosen wurden der Polizei gegen 14:20 Uhr im Alten Kurpark gemeldet. Die alarmierten Streifen konnten dort keine entsprechenden Personen mehr ausfindig machen. Allerdings stellten sie Schmierereien an mehreren Bäumen und an Gebäudeteilen fest. Bei den Personen mit den Spraydosen soll es sich um etwa fünf bis sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln, die alle dunkel gekleidet waren. Einer soll einen Mantel getragen haben. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei.

