PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Messer vorgehalten und Bargeld gefordert +++ Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wollte vor Kontrolle flüchten +++ Außenspiegel beschädigt

Hofheim (ots)

1. Messer vorgehalten und Bargeld gefordert, Flörsheim, Liebigstraße, Donnerstag, 26.02.2026, 22:55 Uhr

(ro)Am späten Donnerstagabend hat ein Jugendlicher in Flörsheim unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert. Ein 49-jähriger Radfahrer war gegen 22:55 Uhr auf dem Radweg von der Liebigstraße auf die Opelbrücke unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein Jugendlicher auflauerte. Nach Angaben des Mannes hielt ihm der Junge ein Messer vor und forderte ihn auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der 49-Jährige kam der Aufforderung jedoch nicht nach, sondern griff nach einem Arm des Jugendlichen. Daraufhin flüchtete der Junge auf einem E-Scooter in Richtung Rüsselsheim. Die alarmierten Streifen konnten ihn nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 17 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und westeuropäischer Phänotyp beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mundabdeckung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wollte vor Kontrolle flüchten, Schwalbach, Adolf-Damaschke-Straße, Donnerstag, 26.02.2026, 19:05 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat ein Mann auf der Flucht vor der Polizei einen Streifenwagen beschädigt. Letztlich konnte er festgenommen werden. Gegen 19:05 Uhr beabsichtigte eine Streife in Schwalbach einen E-Scooter-Fahrer zu kontrollieren. Dieser war, wie sich später zeigte, alkoholisiert unterwegs. Der 57-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Beamten, sodass der Streifenwagen sich vor ihn setzte und anhielt. Der Mann touchierte anschließend mit dem E-Scooter die rechte Fahrzeugseite, stürzte und wollte zu Fuß flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch zu Boden bringen und festzunehmen. Der 57-Jährige wies Schürfwunden an den Händen auf, ob diese vom Sturz oder der Festnahme herrühren, ist unklar. Auf der Dienststelle wurde ihm Blut von einem Arzt abgenommen. Anschließend konnte er die Polizeistation wieder verlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Außenspiegel beschädigt,

Kriftel, Königsberger Straße, Mittwoch, 25.02.2026, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 26.02.2026, 06:15 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag die Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen beschädigt. Die Fahrzeuge, ein Opel, ein Mazda sowie ein Seat, waren in der Königsberger Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellten die Verantwortlichen fest, dass jeweils ein Außenspiegel beschädigt worden war. Wer für die Taten verantwortlich ist, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

