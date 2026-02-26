PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Transporter aufgebrochen +++ Unverschlossener Pkw nach Wertgegenständen durchsucht

Hofheim (ots)

1. Transporter aufgebrochen,

Hattersheim-Okriftel, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Samstag, 21.02.2026, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 06:00 Uhr

(ro)In Hattersheim-Okriftel haben Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Transporter aufgebrochen. Der Fahrzeugverantwortliche hatte den weißen Peugeot Boxer am Samstagmittag in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellt. Als er am Mittwochmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, fehlten aus dem Transporter Arbeitsgeräte. Zudem war die Hecktür beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Unverschlossener Pkw nach Wertgegenständen durchsucht, Sulzbach, Bad Sodener Straße, Dienstag, 24.02.2026, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 14:30 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag ein unverschlossenes Auto nach Wertgegenständen durchsucht. Der Besitzer hatte seinen Seat Leon zwischen 19:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Bad Sodener Straße abgestellt. Am Mittwochnachmittag stellte er fest, dass das Auto von Unbekannten durchsucht worden war. In diesem Fall mussten die Täter ohne Beute weiterziehen, da sich im Fahrzeug keine Wertgegenstände befanden.

Fahrzeugaufbrüchen oder Diebstählen aus Fahrzeugen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Erfahrende Diebe kennen jedes Versteck.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

