PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gescheiterter Einbruch (Nachreichung zu heutigen Tagesmeldungen)

Hofheim (ots)

Gescheiterter Einbruch,

Sulzbach, Starkeradweg, 23.02.2026, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Montag kam es zwischen 09:00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends in Sulzbach zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter betraten den Garten einer Wohnung in dem Starkeradweg und versuchten anschließend die Balkontür aufzubrechen. Jedoch gelang es nicht. Die gescheiterten Einbrecher flüchteten, die Richtung ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

