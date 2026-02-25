PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Goldkette vom Hals gerissen +++ Terrassentür aufgehebelt +++ Einbrecher verscheucht

Hofheim (ots)

1. Goldkette vom Hals gerissen,

Eschborn, Hunsrückstraße, Dienstag, 24.02.2026, 12:10 Uhr

(ro)Einer Frau in Eschborn ist am Dienstagmittag von Unbekannten die Goldkette vom Hals gerissen worden. Zwei Frauen sprachen auf dem Friedhof in der Hunsrückstraße eine Eschbornerin an und boten vermeintlich hochwertigen Schmuck an. Die ältere der beiden Frauen habe die Angesprochene dann festgehalten. Zeitgleich habe ihr die jüngere die Kette vom Hals gerissen. Das Duo sei dann samt Beute in einen schwarzen Audi gestiegen, der in Richtung der Straße "In den Krautgärten" davongefahren sei. Die Bestohlene wurde anschließend ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Die alarmierten Streifen konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Die Polizei fahndet nun nach ihnen. Die ältere Frau trug ein Kopftuch und wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt mit dunklem Teint sowie dicklicher Statur beschrieben. Zu ihrer jüngeren Begleiterin liegt keine Beschreibung vor. Der Fahrer des schwarzen Audi A6 wird als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und mit dicklicher Statur beschrieben. Er trug einen dunklen Pullover. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Terrassentür aufgehebelt,

Hofheim, Fischbacher Weg, Dienstag, 24.02.2026, 19:10 Uhr bis 19:30 Uhr

(ro)Am Dienstag sind Unbekannte in Hofheim in ein Wohnhaus eingebrochen. Gegen 19:10 Uhr näherten sich drei Personen dem Anwesen im Fischbacher Weg und hebelten die Terrassentür auf. Ob sie bei ihrer Suche nach Wertgegenständen auch fündig wurden, bevor sie das Weite suchten, ist noch unklar. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Die Polizei fahndet nun nach drei Männern im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Einer der Täter hatte kurze dunkle Haare und trug ein Sweatshirt mit linksseitigem Aufdruck sowie Jeans. Ebenfalls dunkle kurze Haare hatte ein Täter, der sein Gesicht bis zur Nase mit einem Schlauchschal verdeckt hatte. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit Fellkragen, einem Pullover mit kreisförmigem, mittigem Aufdruck, Jeans und Sneakern bekleidet. Deren Komplize trug eine helle Winterjacke mit Kapuze, Jeans sowie Turnschuhe. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbrecher verscheucht,

Eppstein-Niederjosbach, Bahnstraße, Dienstag, 24.02.2026, 19:20 Uhr

(ro)In Eppstein-Niederjosbach hat ein Bewohner Einbrecher verscheucht. Der oder die Täter näherten sich gegen 19:20 Uhr dem Wohnhaus über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Bahnstraße und kletterten auf einen Balkon. Hier hebelten sie an der Tür, bis schließlich die Scheibe zersprang. Ein hierdurch aufmerksam gewordener Bewohner verscheuchte die Einbrecher. Eine Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Ebenso ist noch unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

